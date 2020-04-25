Китай и США сорвали видеоконференцию G20

Китай и США сорвали очередную видеоконференцию лидеров "большой двадцатки" из-за спора о Всемирной организации здравоохранения. Об этом сообщило издание South China Morning Post.

Вашингтон настаивал, чтобы ВОЗ отчиталась о мерах, которые были приняты в самом начале пандемии коронавирусной инфекции. Китай выступил против этой инициативы. Стороны не смогли урегулировать вопрос и конференция была отменена в самый последний момент.

Переговоры могут быть возобновлены, если США и Китай урегулируют данный вопрос.