В Таиланде выявили 53 заражения коронавирусом за сутки

Пресс-секретарь Центра по борьбе с коронавирусной инфекцией Таиланда Тхависин Висануйотхин, на брифинге в Доме правительства Бангкока заявил, что за последние сутки в Таиланде выявили коронавирус у 53-х человек. Один человек скончался от заражения.

"Сегодня зарегистрированы 53 новых случая заражения и еще одна смерть от коронавируса. Скончавшийся пациент — 48-летний гражданин Таиланда, заразившийся одновременно с другими членами своей семьи от брата, работавшего в ночном клубе", — сказал пресс-секретарь.

Общее количество зараженных в Таиланде составляет 2907 человек. Количество смертей достигло отметки в 51 человек, а полностью выздоровевших — 2547.