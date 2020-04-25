Из Сеула во Владивосток возвращаются 115 россиян

В посольстве Южной Кореи сообщили о вылете самолета с россиянами из Сеула во Владивосток. На борту вывозного рейса около 115 человек.

"Самолет вылетел, примерно 115 человек, есть те, кого на месте вносили в список", — заявили в посольстве издательству РИА "Новости”.

На рейс было разрешено зарегистрироваться жителям любых регионов России, но по прибытии во Владивосток все пройдут 14-дневный карантин.

Согласно электронному таблу аэропорта, самолет авиакомпании "Аврора” вылетел в 8:10 по московскому времени и в 14:10 по местному.