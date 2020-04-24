Политолог: выборы в США могут быть перенесены

Выборы президента США, которые намечены на ноябрь 2020 года, могут быть перенесены. Причиной тому может стать коронавирус.

Такое мнение высказал кандидат политических наук в Таврическом информационно-аналитическом центре Александр Бедрицкий. Он подчеркнул, что главная причина возможного переноса состоит именно в эпидемиологической ситуации.

"Фактор коронавируса активно используется в предвыборной борьбе и в зарабатывании очков. Исключать того, что выборы будут перенесены, невозможно, с одной стороны. Но, с другой стороны, говорить о том, что здесь исключительная роль Трампа, тоже нельзя. Политическая система, выстроенная, стабильная в Соединенных Штатах, сейчас уходит в прошлое", — пояснил политолог.

Напомним, что возможный кандидат на пост президента США от Демократической партии Джо Байден заявил, что Дональд Трамп сделает все возможное, чтобы перенести выборы. Свое мнение он высказал на онлайн-мероприятии, которое было посвящено сбору средств на предвыборную кампанию. При этом Байден еще не утвержден в качестве кандидата в президенты: съезд демократов назначен на лето.