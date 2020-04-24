Байден: Трамп попытается перенести выборы президента

Дональд Трамп воспользуется ситуацией с коронавирусом и попытается перенести выборы президента в США. Об этом заявил бывший вице-президент США Джо Байден.

Именно он сейчас является наиболее вероятным конкурентом Трампа на президентских выборах.

"Запомните мои слова, я думаю, он будет пытаться каким-то образом оттянуть выборы, придумает какую-нибудь причину, почему они не могут быть проведены", — заявил представитель Демократической партии в ходе мероприятия, посвященного сбору средств на участие в выборах.

Выборы президента в США пройдут 3 ноября. На пост главы государства претендуют Байден и Трамп. Остальные кандидаты вышли из предвыборной гонки на этапе проведения праймериз. Правда, кандидатуру Байдена еще должны утвердить члены Демократической партии. Съезд запланирован на лето.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что из гонки вышел Берни Сандерс - еще один представитель демократов. По мнению эксперта, ему помешали представители его же партии. Это связано с тем, что Сандерс является неофициальным лидером молодежной радикальной революции.