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В Египте число инфицированных COVID-19 превысило 4000

Мир » Азия » Ближний Восток

Официальный представитель Минздрава Египта Халед Мугахед сообщил, что число заражений коронавирусной инфекцией в Египте превысило отметку в 4000 человек. За последние 24 часа выявили еще 201 случай заражения.

"Зафиксирован 201 новый положительный результат тестов на коронавирус, все заболевшие — египтяне, они выявлены через процедуры отслеживания (контактировавших ранее с больными — ред.), за сутки от заболевания погибли семь человек", — говорится в полученном РИА "Новости" заявлении Мугахеда.

египет минздрав статистика коронавирус халед мугахед
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