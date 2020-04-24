Официальный представитель Минздрава Египта Халед Мугахед сообщил, что число заражений коронавирусной инфекцией в Египте превысило отметку в 4000 человек. За последние 24 часа выявили еще 201 случай заражения.
"Зафиксирован 201 новый положительный результат тестов на коронавирус, все заболевшие — египтяне, они выявлены через процедуры отслеживания (контактировавших ранее с больными — ред.), за сутки от заболевания погибли семь человек", — говорится в полученном РИА "Новости" заявлении Мугахеда.
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