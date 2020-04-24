В Египте число инфицированных COVID-19 превысило 4000

Официальный представитель Минздрава Египта Халед Мугахед сообщил, что число заражений коронавирусной инфекцией в Египте превысило отметку в 4000 человек. За последние 24 часа выявили еще 201 случай заражения.