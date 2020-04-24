МИД России: посольство США помогает решить вопрос со школьниками

Более 30 российских школьников остаются на территории США. Они отправились туда по программе обмена, сейчас их местонахождение неизвестно.

Как пояснила официальный представитель МИД России, посольство пытается помочь.

"Мы не прекращаем наш контакт с американским посольством в Москве… Я так понимаю, что американское посольство в Москве искренне хочет помочь. Но вопрос упирается в информацию, которая есть в Вашингтоне. Частично я могу их понять, они все тоже на удаленке, возможно, где-то эти телефоны, данные, списки есть, но они физически не могут их достать и передать нам… Возможно, и не велись эти списки", — пояснила Мария Захарова в интервью на радио.



Напомним, что в США приостановлены программы обучения, поэтому точные списки детей из России не могут установить. Не могут назвать и мест, где они находятся. На сегодняшний день установлены данные по 42 детям. Восемь из них уже вернулись в Россию, остальные остаются в США.

Ранее "Правда.Ру" писала, что когда началась эпидемия коронавируса, в США быстро свернули программу обмена, а детей буквально выставили на улицу.