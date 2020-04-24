Испанские ученые исключили наличие нулевого пациента

Последние исследования испанских специалистов привели к шокирующим открытиям, передает РИА "Новости".

На основе анализа биологического материала инфицированных COVID-19 ученые выяснили, что коронавирус мог попасть в страну сразу 15 различными путями: посредством контакта с другими европейцами или жителями Китая.