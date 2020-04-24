Последние исследования испанских специалистов привели к шокирующим открытиям, передает РИА "Новости".
На основе анализа биологического материала инфицированных COVID-19 ученые выяснили, что коронавирус мог попасть в страну сразу 15 различными путями: посредством контакта с другими европейцами или жителями Китая.
"Предварительные результаты исследования указывают на то, что новый коронавирус уже циркулировал по стране в середине февраля, и исключают наличие нулевого пациента", — поделились открытием ученые.
На карантине балерина занялась разбором старых снимков и видео.