Российская пенсионерка умерла от коронавируса в Казахстане

Пожилая россиянка умерла от коронавируса в Казахстане. Она стала одной из трех жертв COVID-19, которые зарегистрированы в стране за сутки.

Женщине было 64 года. Она страдала хронической обструктивной болезнью легких и сахарным диабетом.

"15 апреля она доставлена бригадой скорой медицинской помощи в больницу, состояние с момента госпитализации было крайне тяжелое, госпитализирована в реанимационное отделение, взята на искусственную вентиляцию легких, установлено наличие коронавирусной инфекции", — сообщил заместитель мэра Нур-Султана Бахтияр Макен.

Всего в Казахстане зафиксировано 23 жертвы коронавируса. Число инфицированных превышает 2,3 тысячи человек. В стране введен режим ЧП, который продлится до конца апреля.

Из-за коронавируса в Казахстане остановили призывную кампанию. Новобранцев не набирают, а вот те, кто завершил службу, пока не могут вернуться домой.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что челябинские таможенники остановили на границе с Казахстаном груз с медицинскими перчатками, масками и антисептиком. Вывоз этих предметов из России запрещен, поэтому партия была признана контрафактом.