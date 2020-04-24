МИД Японии не рекомендует своим согражданам ездить в Россию

В Японии оценили уровень опасности от поездок в Россию. По мнению дипломатов, он достиг "третьего уровня".

Такое же решение вынесено в отношении Украины и Белоруссии.

"По состоянию на 24 апреля, коронавирусная инфекция была подтверждена у людей в 185 странах мира, заражены более 2,65 миллиона человек, скончались около 180 тысяч человек. Распространение вируса продолжается, охватывая все больше регионов. В данных условиях, с учетом различных факторов, в том числе числа заразившихся на каждые 10 тысяч человек, повышен уровень опасности заражения до третьего для 14 стран", — сообщает Министерство иностранных дел Японии.

Граждан призывают отказаться от поездок в указанные страны. При этом в Японии есть четыре уровня опасности: чем выше цифра, тем выше опасность.

На сегодняшний день в Японии зарегистрировано 13 192 случая заболевания коронавирусом. Из них 712 человек — пассажиры и члены экипажа круизного лайнера Diamond Princess. От болезни скончались 341 человек. Самая напряженная ситуация складывается в Токио, где число инфицированных составляет 3 572 человека. Также много больных в префектуре Осака, здесь диагноз "коронавирус" поставлен 1 415 пациентам.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в Японии срезают тысячи цветов, чтобы местные жители сидели дома. 25 апреля в стране начнется череда государственных праздников.