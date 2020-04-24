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Источник Правда.Ру

Почти на полтысячи человек выросло число больных COVID-19 на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Положительные тесты на коронавирус за минувшие сутки на Украине получили 477 человек. Общее число случаев заражения в стране достигло 7647.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения Украины.

"По состоянию на 9.00 24 апреля, на Украине 7647 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 193 летальных, 601 пациент выздоровел. За сутки зафиксировано 477 новых случаев", — написали сотрудники ведомства в Телеграм-канале.

Больше всего зараженных в Черновицкой области

Здесь лабораторно подтверждены 1199 случаев. На втором месте оказался Киев с 1122 пациентами. В Ивано-Франковской области 684 человека больны коронавирусом, в Тернопольской области — 532 человека, в Киевской области — 505 человек.

Граждане Украины, оказавшиеся на период карантина в других странах, идут на поправку. Всего в зарубежных больницах от коронавируса лечатся 161 человек, 56 пациентов смогли полностью победить вирус. Семь украинцев скончались от COVID-19, находясь за пределами Украины.

Как сообщает МИД страны, больше всего сограждан находятся в Италии. В стране, которая стала эпицентром коронавируса в Европе, остаются 121 гражданин Украины.

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