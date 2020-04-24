США - Китай: кто кого поборет в судах

Поскольку все больше чиновников в США судятся с китайским правительством из-за пандемии коронавируса многие в Китае, отвергая судебные иски как абсурдные, также обдумывают потенциальные контрмеры в случае, если китайские предприятия каким-то образом пострадают из-за "страсти к судам" американцев.

"Если они будут наносить ущерб Китаю, то, извините, нам также придется нанести ответный удар и ответить в том же духе, подав на них в суд", — сказал Чжу Ин, бывший высокопоставленный торговый чиновник и член Исполнительного совета китайского общества исследований Всемирной торговой организации.

Он также добавил, что судебные иски иностранных должностных лиц абсурдные и никогда не будут приняты Китаем.

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На текущей неделе сразу два американских штата — Миссури и Миссисипи — подали иск в США, обвиняя китайское правительство в том, что оно не делает достаточно, чтобы остановить пандемию коронавируса.

Кроме того, в ряде СМИ появились сообщения о судебных исках, поданных в Индии и Италии с требованием компенсации от китайского правительства в связи с пандемией.

Опасения небеспочвенны

Хотя мало кто в Китае верит, что судебные иски принесут какой-либо значимый результат, есть опасения, что китайские компании, которые работают за рубежом, могут пострадать — не обязательно от судебных исков, но от общей антикитайской политики.

Чтобы защитить свои законные интересы, китайские бизнес-группы в ответ будут подавать в суд на иностранные правительства, в том числе на США, за их неспособность сдержать вирус, из-за чего теперь уже они терпят убытки:

их заказы были сокращены из-за неэффективности правительства США в борьбе с пандемией.