Вывозной рейс авиакомпании "Якутия” с жителями Дальнего Востока вылетел из Денпасара (Индонезия) во Владивосток, сообщил РИА "Новости" представитель справочной перевозчика.

"Самолет вылетел в 12.09 по местному времени. По пути совершит посадку в Маниле. Прибытие во Владивосток в 01.00 (местного времени 25 апреля (18.00 мск 24 апреля)", — сказал собеседник.