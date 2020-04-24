"Социальное дистанцирование" в Индии - оксюморон

Эксперты в области здравоохранения и правительства во всем мире советуют людям практиковать социальное дистанцирование, чтобы остановить распространение смертельного коронавируса.

В Индии людям тоже постоянно говорят, чтобы они избегали физического контакта и держались на расстоянии по крайней мере одного метра от других.

Миллионы людей следуют этому совету, но то, что происходит время от времени, заставляет задуматься, не является ли социальное дистанцирование оксюмороном в Индии.

Почему индийцы нарушают социальное дистанцирование

Мигранты

В течение последнего месяца Индия находилась под полной изоляцией, в результате чего миллионы трудящихся-мигрантов оказались без работы и денег в больших и малых городах, далеко от дома.

Поэтому каждый раз, когда они слышат слухи о том, что где-то, возможно, нужны транспортные услуги, там сразу собирается толпа.

Огромная проблема Индии — перенаселенность

Страна с населением более 1,3 миллиарда человек имеет плотность населения 464 на квадратный километр.

Для сравнения:

в Китае, самой густонаселенной стране мира, она составляет 153;

в США — всего 36.

Средняя индийская семья состоит из пяти человек, и 40% всех домов — то есть 100 миллионов домовладений — имеют только одну комнату.

"В Индии это привилегия, чтобы иметь возможность поддерживать социальное дистанцирование, когда большая часть населения сгрудилась от пяти до шести человек в комнате, — говорит Киран Ламба Джа, доцент социологии в Университете CSJM Канпура. — Социальное дистанцирование возможно только в том случае, если у вас большой дом".

Социальность у них в крови

А еще одна проблема, по словам профессора Ламба Джа, в том, что индийцы более общительны, чем другие народы:

Мы не любим быть одни, у нас большие семьи, у нас много друзей и соседей, мы процветаем на социальной связанности.

Для справки

Оксюморон - это разновидность фигуры речи, "остроумная глупость", парадокс.