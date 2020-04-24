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Источник Правда.Ру

В Оксфорде приступили к испытаниям вакцины от коронавируса на людях

Мир

Микробиолог Элиза Гранато и исследователь рака Эдвард О'Нил стали первыми добровольцами в испытании вакцины от коронавируса, разработанной в Оксфорде, на людях.

Напомним, о старте первых испытаний вакцины от коронавируса на людях "Правда.Ру" писала здесь.

Почему люди готовы стать "подопытными"

Элиза Гранато:

"Поскольку я не изучаю вирусы, я чувствовала себя немного бесполезной в эти дни, поэтому и согласилась "стать кроликом" и получить укол вакцины от коронавируса".

Эдвард О'Нил:

"Кто-то же должен помочь разработчикам и в итоге спасти мир. Так почему не я?".

Профессор Сара Гилберт, возглавляющая экспериментальную группу:

"Я настроена оптимистично. Наша вакцина сработает. Она защитит людей от коронавируса".

Как будет проходить тестирование на людях

На нескольких учебных площадках в Оксфорде, Саутгемптоне, Лондоне и Бристоле будут набраны уже на следующей неделе 11102 добровольцев-участников.

  • Им введут: кому-то вакцину от COVID-19, кому-то — укол от менингита.
  • Далее отпустят в обычную жизнь.
  • Всем участникам надо будет вести дневник о том, как они себя чувствуют, записывать любые мельчайшие симптомы.
Темы вакцина оксфорд коронавирус испытание на людях
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