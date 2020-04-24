В Оксфорде приступили к испытаниям вакцины от коронавируса на людях

Микробиолог Элиза Гранато и исследователь рака Эдвард О'Нил стали первыми добровольцами в испытании вакцины от коронавируса, разработанной в Оксфорде, на людях.
Напомним, о старте первых испытаний вакцины от коронавируса на людях "Правда.Ру" писала здесь.
"Поскольку я не изучаю вирусы, я чувствовала себя немного бесполезной в эти дни, поэтому и согласилась "стать кроликом" и получить укол вакцины от коронавируса".
"Кто-то же должен помочь разработчикам и в итоге спасти мир. Так почему не я?".
"Я настроена оптимистично. Наша вакцина сработает. Она защитит людей от коронавируса".
На нескольких учебных площадках в Оксфорде, Саутгемптоне, Лондоне и Бристоле будут набраны уже на следующей неделе 11102 добровольцев-участников.
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