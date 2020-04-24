Трамп: коронавирус боится жары, влажности и солнца

Дональд Трамп заявил, что жара, влажность и солнечный свет могут убить коронавирус.

Выступая на брифинге в Белом доме, президент США процитировал выводы из нового отчета Департамента национальной безопасности по науке и технологиям директората, заявив:

"Ученые из DHS выяснили, как вирус реагирует на различные температуры, климат и поверхности. Они теперь уверены, что коронавирус лучше выживал в более холодных и сухих условиях и менее эффективно действовал в тепле и повышенной влажности".

По словам Трампа, он окончательно "укрепился в надежде, что вспышка болезни может исчезнуть летом".

Вице-президент Майк Пенс сказал, что полученные результаты могут дать американским ученым жизненно важное время для подготовки к возможному зимнему повторению вспышки COVID-19, "когда температура снова начнет падать".