Число заражений коронавирусом в Киргизии достигло отметки 656 человек

Число случаев заражения COVID-19 в Киргизии увеличилось до 656, сообщило РИА "Новости" в пятницу в республиканском штабе по борьбе с COVID-19.

"На 24 апреля 2020 года по республике зарегистрировано 25 новых подтвержденных случаев СOVID-19", — заявил агентству представитель штаба.

По словам представителя, 10 человек из новых зараженных являются медиками.

Таким образом, общее количество заражений в Киргизии на данный момент составляет 656 человек, 172 из зараженных являются медицинскими работниками. За все время коронавирусной пандемии погибло восемь граждан республики.