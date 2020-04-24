Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время конференции лидеров стран Евросоюза поддержал срочное создание фонда для восстановления экономики и выступил за скорейшее возобновление авиасообщения, сообщил журналистам источник в греческом правительстве.

"Премьер предложил президенту Европейского совета Шарлю Мишелю попросить Еврокомиссию разработать очень конкретное предложение о возобновлении воздушного сообщения как можно скорее. Он указал, что единый рынок существует не только для поддержки свободного перемещения товаров, но его основой является и свободное перемещение людей", — сказал чиновник.