Пандемия коронавируса не должна использоваться в качестве предлога для авторитарных государств, чтобы попирать индивидуальные права человека или подавлять свободный поток информации.

Об этом предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Он считает, что то, что начиналось как ЧС в области общественного здравоохранения, быстро превращается в кризис в области прав человека.

Реакция правительств на этот кризис была сочтена главой ООН непропорциональной в таких странах, как Китай, Индия, Венгрия, Турция и Южная Африка.

Гутерриш ранее уже призвал к глобальному прекращению огня и предупреждал о росте насилия в семье в результате карантинных мер противодействия распространению коронавируса, но к его рекомендациям (от имени ООН, кстати) никто не прислушивался.

#COVID19 is a public health emergency — that is fast becoming a human rights crisis.

People — and their rights — must be front and centre.

My new report on how human rights can and must guide #coronavirus response & recovery: https://t.co/CmYirKbsci pic.twitter.com/rssMV0MPBg