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Источник Правда.Ру

Предупреждение: Пандемия коронавируса становится кризисом прав человека

Мир

Пандемия коронавируса не должна использоваться в качестве предлога для авторитарных государств, чтобы попирать индивидуальные права человека или подавлять свободный поток информации.

Об этом предупредил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

 Он считает, что то, что начиналось как ЧС в области общественного здравоохранения, быстро превращается в кризис в области прав человека.

Реакция правительств на этот кризис была сочтена главой ООН непропорциональной в таких странах, как Китай, Индия, Венгрия, Турция и Южная Африка.

Гутерриш ранее уже призвал к глобальному прекращению огня и предупреждал о росте насилия в семье в результате карантинных мер противодействия распространению коронавируса, но к его рекомендациям (от имени ООН, кстати) никто не прислушивался.

На брифинге, состоявшемся 23 апреля, Гутерриш предупредил, что

вирус оказывает непропорциональное воздействие на некоторые группы людей и сегодня мы фиксируем рост числа высказываний, разжигающих ненависть, нацеленных на уязвимые группы. Это огромный риск для всеобщей безопасности.

Глава ООН призвал к тому, чтобы любое чрезвычайное положение было пропорциональным и ограниченным по времени.

Темы оон пандемия карантин права человека антониу гутерриш
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