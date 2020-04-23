В Сербии за время пандемии жертвами коронавируса стали 139 человек

По данным Министерства здравоохранения Сербии, с начала коронавирусной пандемии жертвами вируса стали 139 человек, выявлено более 7,2 тыс. зараженных.

"За сутки выявлены 162 новых зараженных, общее число больных — 7276 человек. Госпитализированы 3477 человек, 96 из них находятся на аппаратах искусственной вентиляции легких. За сутки скончались еще пятеро граждан, из них четверо — мужчины", — сообщил Минздрав Сербии.

Отмечается, что за все время пандемии вылечились 1063 человека.