Власти Мальты будут бороться за будущих туристов

Власти Мальты готовы побороться за будущих туристов, сообщает издание Times of Malta.

Управление туризмом страны организовало кампанию под названием "Мечтай о Мальте сейчас и приезжай потом".

"Мы разработали кампанию, ориентированную на путешественников с различными интересами, с помощью которой хотим рассказать о стране и пригласить гостей приехать к нам после пандемии", — рассказала министр туризма и защиты прав потребителей Мальты Джулия Фарругия Портелли.

Директор по маркетингу управления по туризму Мальты Карло Микаллеф считает, что как только закончится коронавирусная пандемия, конкуренция среди туристических направлений будет очень жесткой.