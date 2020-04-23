Власти Мальты готовы побороться за будущих туристов, сообщает издание Times of Malta.
Управление туризмом страны организовало кампанию под названием "Мечтай о Мальте сейчас и приезжай потом".
"Мы разработали кампанию, ориентированную на путешественников с различными интересами, с помощью которой хотим рассказать о стране и пригласить гостей приехать к нам после пандемии", — рассказала министр туризма и защиты прав потребителей Мальты Джулия Фарругия Портелли.
Директор по маркетингу управления по туризму Мальты Карло Микаллеф считает, что как только закончится коронавирусная пандемия, конкуренция среди туристических направлений будет очень жесткой.
Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.