172 случая смерти от COVID-19 зафиксировано в Финляндии

В Финляндии за последние сутки выявлено 155 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 23 человека умерли, сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).

Тем самым, количество умерших за все время коронавирусной пандемии в Финляндии составило 172 человека.

"В Финляндии 23 апреля всего 4284 лабораторно подтвержденных случая нового коронавируса (COVID-19)", — говорится в сообщении.

Больше всего зараженных обнаружилось в столичном регионе — 2855 человек.