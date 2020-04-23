В Финляндии за последние сутки выявлено 155 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 23 человека умерли, сообщает Национальный институт здравоохранения и социального развития (THL).
Тем самым, количество умерших за все время коронавирусной пандемии в Финляндии составило 172 человека.
"В Финляндии 23 апреля всего 4284 лабораторно подтвержденных случая нового коронавируса (COVID-19)", — говорится в сообщении.
Больше всего зараженных обнаружилось в столичном регионе — 2855 человек.
Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.