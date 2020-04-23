Аслан Бжания стал президентом Абхазии

Аслан Бжания официально вступил в должность главы республики Абхазия, передает корреспондент "РИА Новости".

Церемония проходит в зале администрации президента Абхазии с 12:00. Из-за введенного карантина журналисты не смогли присутствовать на инаугурации, на мероприятие пускают только фотографов и операторов. Церемония транслируется в прямом эфире Абхазского телевидения.

На иннагурации присутствуют около 60 человек, среди них находятся главы посольств России, Южной Осетии и Приднестровской Молдавской республики.