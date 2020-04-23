Аслан Бжания официально вступил в должность главы республики Абхазия, передает корреспондент "РИА Новости".
Церемония проходит в зале администрации президента Абхазии с 12:00. Из-за введенного карантина журналисты не смогли присутствовать на инаугурации, на мероприятие пускают только фотографов и операторов. Церемония транслируется в прямом эфире Абхазского телевидения.
На иннагурации присутствуют около 60 человек, среди них находятся главы посольств России, Южной Осетии и Приднестровской Молдавской республики.
"Торжественная церемония инаугурации президента объявляется открытой", — сказал исполняющий обязанности президента Абхазии Валерий Бганба, тоже присутствующий на церемонии.
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