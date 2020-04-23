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Источник Правда.Ру

Россияне вылетели из Таиланда в Новосибирск

Мир » Азия » Южная Азия

Из Бангкока вылетели 174 россиянина. Вывозной рейс доставит их 23 апреля в Новосибирск.

Об этом в своем микроблоге сообщает Министерство транспорта России.

"Рейс "Сибири" 5702 "Бангкок — Новосибирск" вылетел в 08.10 мск. На борту 174 пассажира: 144 взрослых, 26 детей, 4 младенца. Расчетное время прибытия в Толмачево — 14.46 мск", — говорится в твите.

А вот из Германии россияне завтра могут не вылететь. Регистрацию на рейс из Франкфурта-на-Майне приостановили на неопределенное время.

Изначально сообщалось, что борт поднимется в небо вечером 24 апреля. Как сообщил в своем телеграм-канале Минкомсвязи, на рейс будут допущены только жители Москвы и Подмосковья. Списки пассажиров формируются согласно заявлениям на госуслугах, количество мест ограничено.

Вывозной рейс с Бали перенесли на сутки. Планировалось, что российские туристы будут эвакуированы на родину 23 апреля, но вылет отложили до 24 апреля. Россиян доставят во Владивосток.

Напомним, что с 31 марта Россия принимает только ограниченное количество возвращающихся из-за рубежа соотечественников. В столичные аэропорты доставляют не более 500 человек в сутки, в региональные аэропорты — не более 200 человек.

Темы бали бангкок таиланд туристы вывозной рейс франкфурт-на-майне
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