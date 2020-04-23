Мэр Лас-Вегаса Кэролин Гудман призвала открыть все казино и конференц-центры несмотря на пандемию коронавируса.

"Блокировка Невады была полным безумием. Я считаю, что пришло время открыть все предприятия в городе. Я хотела бы все здесь открыть, потому что я думаю, что у нас за много лет каких только вирусов уже не было", — заявила Гудман.