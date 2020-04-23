В Армении открыли межобластное сообщение

Власти Армении сняли все ограничения на межобластное сообщение, которые ввели ранее из-за коронавирусной инфекции, заявил вице-премьер страны Тигран Авинян.

"Устраняется ограничение на межобластное перемещение и снимаются пропускные пункты. Вместо этого силы будут сконцентрированы на усиление контроля над иными ограничениями", — написал Авинян в Facebook, добавив, что решение вступает в силу с 23 апреля.

По его словам, власти будут вводить ограничения на передвижение только на отдельные населенные пункты, если это потребуется.