В "S7" назвали сроки возобновления международных полетов

Международное авиасообщение возобновится только в апреле 2021 года, заявил владелец "S7 Group" Владислав Филев в интервью "Коммерсанту".

"Меры самоизоляции приведут к тому, что заболеет небольшое количество людей, мы не получим коллективного иммунитета, что предполагает вторую волну эпидемии", — сказал он.

По словам Филева, мир ожидает вторая волна коронавируса, которая спровоцирует новые запреты на перелеты, в связи с чем международное сообщение начнет восстанавливаться только в следующем году.