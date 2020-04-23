20 человек стали жертвами коронавируса в Казахстане

Число умерших от коронавирусной инфекции в Казахстане достигло 20 человек, последним стал пациент в Алма-Ате. Об этом сообщил оперативный штаб при государственной комиссии по обеспечению режима ЧП.

"В Алма-Ате зарегистрирован один новый случай с летальным исходом от коронавирусной инфекции. Это пациент 1964 года рождения. Всего от COVID-19 в Казахстане скончалось 20 человек", — говорится в сообщении штаба в его Telegram-канале.

В настоящее время в Казахстане зафиксирован 2191 случай заражения COVID-19.