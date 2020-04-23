Госдепартамент США не располагает доказательствами того, что коронавирус имеет искусственное происхождение.
С таким заявлением выступила сегодня Эллен Маккарти на вебинаре, проводившемся неправительственной организацией "Альянс по разведке и национальной безопасности", руководитель Бюро разведки и исследований Госдепа.
"Наша точка зрения такова: ученые во всем мире изучили генетические последовательности коронавируса и не привели доказательств того, что он был каким-либо образом искусственно создан. Мы склоняемся к мысли, что COVID-19 имеет естественное происхождение", — сказала Маккарти.
Напомним, что расследование происхождения коронавируса было инициировано президентом Трампом:
Трамп сообщил о расследовании природы происхождения коронавируса
Произошло это после того, как телеканал Fox News заявил, что вирус — "продукт китайской лаборатории":
Fox News: нулевой пациент с COVID-2019 — сотрудник лаборатории в Ухане
А еще ранее обвинения в создании коронавируса высказывались в адрес самих США:
Обнаружен доклад ЦРУ 2005 года о пандемии коронавируса
Украинцы напуганы: не на нашей ли территории "изобрели" COVID- 2019?
COVID-19 — биологическое и идеологическое оружие США
Существенное снижение количества заболевших коронавирусом за сутки в России не является признаком затухания эпидемии.