Госдеп: у нас нет доказательств лабораторного происхождения COVID-19

Госдепартамент США не располагает доказательствами того, что коронавирус имеет искусственное происхождение.

С таким заявлением выступила сегодня Эллен Маккарти на вебинаре, проводившемся неправительственной организацией "Альянс по разведке и национальной безопасности", руководитель Бюро разведки и исследований Госдепа.

"Наша точка зрения такова: ученые во всем мире изучили генетические последовательности коронавируса и не привели доказательств того, что он был каким-либо образом искусственно создан. Мы склоняемся к мысли, что COVID-19 имеет естественное происхождение", — сказала Маккарти.

Напомним, что расследование происхождения коронавируса было инициировано президентом Трампом:

Трамп сообщил о расследовании природы происхождения коронавируса

Произошло это после того, как телеканал Fox News заявил, что вирус — "продукт китайской лаборатории":

Fox News: нулевой пациент с COVID-2019 — сотрудник лаборатории в Ухане

А еще ранее обвинения в создании коронавируса высказывались в адрес самих США:

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COVID-19 — биологическое и идеологическое оружие США