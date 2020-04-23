Полиция Украины: к нам из России бегут воры в законе

Сотрудниками полиции Одессы на территории города был задержан "вор в законе" Авто Копала, который сбежал из России, "опасаясь уголовной ответственности" и надеялся получить помощь от украинских авторитетов.

"Задержание 65-летнего гражданина России, криминального авторитета по кличке Авто Копала, одного из высших иерархов российского криминалитета, проводилось силами спецназа," - сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.

По данным одесских полицейских, Автандил Кобешавидзе "в своей стране объявлен в розыск". В Украину прибыл, чтобы наладить контакты с местными криминальными авторитетами.

Как рассказали в пресс-службе полицейского департамента, Авто Копала

был "коронован" в Москве в 17 лет,

имеет большой криминальный опыт,

провел более 15 лет в тюрьмах РФ, в том числе в колониях строгого режима.

Сейчас по решению киевского райсуда Одессы он находится в СИЗО, где ждут запроса из России о его выдаче.