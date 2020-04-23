Сотрудниками полиции Одессы на территории города был задержан "вор в законе" Авто Копала, который сбежал из России, "опасаясь уголовной ответственности" и надеялся получить помощь от украинских авторитетов.
"Задержание 65-летнего гражданина России, криминального авторитета по кличке Авто Копала, одного из высших иерархов российского криминалитета, проводилось силами спецназа," - сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.
По данным одесских полицейских, Автандил Кобешавидзе "в своей стране объявлен в розыск". В Украину прибыл, чтобы наладить контакты с местными криминальными авторитетами.
Как рассказали в пресс-службе полицейского департамента, Авто Копала
Сейчас по решению киевского райсуда Одессы он находится в СИЗО, где ждут запроса из России о его выдаче.
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