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Полиция Украины: к нам из России бегут воры в законе

Мир » Бывший СССР » Украина

Сотрудниками полиции Одессы на территории города был задержан "вор в законе" Авто Копала, который сбежал из России, "опасаясь уголовной ответственности" и надеялся получить помощь от украинских авторитетов. 

"Задержание 65-летнего гражданина России, криминального авторитета по кличке Авто Копала, одного из высших иерархов российского криминалитета, проводилось силами спецназа," - сообщает пресс-служба Департамента стратегических расследований Нацполиции.

По данным одесских полицейских, Автандил Кобешавидзе "в своей стране объявлен в розыск". В Украину прибыл, чтобы наладить контакты с местными криминальными авторитетами. 

Как рассказали в пресс-службе полицейского департамента, Авто Копала

  • был "коронован" в Москве в 17 лет,
  • имеет большой криминальный опыт,
  • провел более 15 лет в тюрьмах РФ, в том числе в колониях строгого режима.

Сейчас по решению киевского райсуда Одессы он находится в СИЗО, где ждут запроса из России о его выдаче.

 

Темы одесса авто копала автандил кобешавидзе задержание вора в законе
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