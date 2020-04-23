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Источник Правда.Ру

Мнение британского главврача: карантин не кончится до конца года

Мир

Нам всем придется смириться с тем, что жить в режиме ограничений из-за пандемии коронавируса предстоит как минимум до конца текущего года. Если, конечно, мы не хотим столкнуться с его второй волной.

С таким заявлением выступил Крис Уитти, главный медицинский советник британского правительства. 

"Совершенно нереально ожидать, что жизнь внезапно вернется в нормальное состояние в ближайшее время. Идеальное решение - использовать высокоэффективную вакцину и набор специальных препаратов для лечения коронавирусной пневмонии. Но у нас их нет. И шанс получить их в течение даже следующего календарного года - невероятно мал", - говорил Уитти на ежедневном правительственном брифинге по коронавирусу.

И предупредил:

"Мы все должны очень хорошо подумать: что важнее - совсем отменить ограничения или сохранить жизни людей".

Наука советует, а решают власти

Сказанное профессором, конечно, не означает, что все нынешние ограничения останутся в силе до тех пор.

Решать, как именно защищать людей от коронавируса, будут - пусть и с оглядкой на ученых - политики. Именно им предстоит взвесить влияние ограничений из-за коронавируса на экономику и общество и,исходя из этого - как уже всем понятно - снять какую-то часть ограничений.

Темы карантин крис уитти великобритания ограничения из-за коронавируса
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