Зеленский заявил, что у него "не дошли руки" до выполнения обещаний

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не выполнил всех обещаний, данных во время избирательной кампании, потому что у него до этого "не дошли руки”. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее Офис президента сообщал, что на официальных интернет-страницах Зеленского пройдет показ фильма, посвященного первому году работы на посту главы государства.