Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не выполнил всех обещаний, данных во время избирательной кампании, потому что у него до этого "не дошли руки”. Об этом сообщает РИА "Новости".
Ранее Офис президента сообщал, что на официальных интернет-страницах Зеленского пройдет показ фильма, посвященного первому году работы на посту главы государства.
"Я думаю, что буду один из, а может, буду единственным человеком, который, будучи президентом Украины, готов говорить откровенно: вот у нас была программа, вот что из этой программы мы уже сделали, можем проанализировать… что не сделано, почему. Много что не сделали, много к чему даже руки не дошли, но дойдут", — заявил глава государства в фильме "Год президента Зеленского", который транслировал телеканал "Украина 24".
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