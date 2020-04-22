Метеоролог: вместе с гарью из Чернобыля летит радиация

Песчаная пыль, которая летит из горящих лесов в зоне ЧАЭС, может разносить радиацию. Поэтому жителям Киева не рекомендуют открывать окна и выходить на улицу.

Своими мнением об этом поделился специалист центра изучения погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Он отметил, что с начала пожаров в регионе крайне мало дождей, при этом очень сильные порывы ветра. Все это мешает пожарным справиться с пламенем.

"Есть все условия для раздувания и возобновления пожаров не только в зоне отчуждения, но и по шлейфу. Случаются пыльные бури, в которых не столько песка, сколько гари. Поэтому нужно закрывать окна. А то, что там есть радиация, это 100%. Нужно понимать, что состоялся только один полураспад. А их еще должно 10: уран, стронций, калий. Там еще 270 лет он должен разлагаться. Пыль сама по себе — это достигательный гидрометеор, который вместе с ветром является очень сильным звеном в распространении радиации. Вот эти массы пыли поднимаются и несутся ветром. И на пыль очень хорошо притягивается вся эта радиация. Она несется по потоку", — пояснил эксперт.

Куда направлен поток, зависит от направления ветра. Но под угрозой чаще всего находятся Воронежская, Ростовская и Волгоградская области. Евгений Тишковец подчеркнул: нельзя утверждать, что эта пыль опасна для людей, ведь неизвестна концентрация радиации в ней.