В мае Испания начнет ослаблять карантинные меры

Во второй половине мая в Испании начнут постепенно снижать ограничительные меры, введенные из-за коронавируса. Власти страны уверены, что пик заболеваемости уже пройден.

О планируемом снятии карантина рассказал премьер Испании Педро Санчес.

"Во второй половине мая как ориентир мы начнем вторую фазу борьбы с эпидемией COVID-19. Правила и ограничения должны меняться, чтобы соответствовать этим новым сценариям. Будет снижаться опасность, и в соответствии с этим снижением будет меняться режим повышенной готовности", — заявил Санчес.

Снятие карантинных мер — один из главных вопросов, который стоит на повестке дня заседания конгресса депутатов. По его итогам будет принято, продлят ли в стране режим повышенной готовности.

Ожидается, что власти примут решение, которое позволит детям до 14 лет гулять на улице. Требование сохранять социальную дистанцию при этом сохранится.

На сегодняшний день в Испании зарегистрировано 208 389 случаев заражения коронавирусом. Жертвами болезни стали 21 717 пациентов. 85 915 инфицированных смогли полностью выздороветь.