Вместо обязательной обсервации правительство Украины введет электронный контроль соблюдения режима самоизоляции, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании в среду. Данное постановление одобрило правительство.

"Вместо обязательной обсервации для ряда граждан будет введена самоизоляция с усиленным контролем с помощью (электронной системы - Прим. ред.) "ДІЯ" ("Действие"). Похожую модель внедрили у себя некоторые страны Европы и мира", — заявил премьер.