Больше 21 тысячи испанцев скончались от коронавируса

Число жертв коронавируса в Испании за сутки выросло на 435 человек. Всего в стране зарегистрировано 21 717 летальных исходов.

Такие данные приводит Минздрав Испании. Сообщается, что за сутки число инфицированных выросло на 4 211 человек, всего же с начала эпидемии в стране зарегистрировано 208 389 случаев заражения коронавирусом.

Победить болезнь смогли 85 915 пациентов, из них за последние 24 часа — 3 401 человек.

По мнению министра здравоохранения Испании, пик заболеваемости в стране уже пройден. В ближайшее время будет принято решение о продлении режима повышенной готовности.

Сейчас Испания находится на третьем месте в мире по количеству летальных исходов от COVID-19 и на втором - по числу зарегистрированных случаев. Также в Испании выявлен один из самых агрессивных штаммов болезни.

Между тем ряд европейских стран готов пойти на смягчение карантинных мер. Например, в Германии возобновляют работу небольшие магазины, в школы возвращаются ученики выпускных классов. В Польше местным жителям разрешили гулять в парках и лесах, в Норвегии запустили детские сады.