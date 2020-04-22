Количество заражений в Иране превысило 85 тысяч человек

В Иране за последние сутки количество зараженных увеличилось на 1194 случаев, а общее число заболевших на сегодня составляет почти 86 тысяч человек, сообщил официальный представитель минздрава Ирана Киануш Джаханпур в эфире телеканала IRINN.

"За прошедшие сутки по всей стране выявлено 1194 новых случая заражения COVID-19. Общее число заболевших достигло 85996. При этом выздоровели на сегодняшний день 63 113 человек", — сообщил Джаханпур иранским СМИ.

По его словам, от коронавируса за последние сутки скончались 94 человека, всего же число жертв с момента, когда власти сообщили о коронавирусе, — 5391 жертв.