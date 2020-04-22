Число инфицированных коронавирусом в Белоруссии за последние сутки выросло на 558 человек. Общее количество зараженных составляет 7 281, сообщила пресс-служба Минздрава республики.

"Всего зарегистрирован 7281 человек с положительным тестом на COVID-19. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 58 пациентов с рядом хронических заболеваний с выявленной коронавирусной инфекцией", — говорится в сообщении пресс-службы.