Почти пять тысяч немцев скончались от коронавируса

Более 2,2 тысяч новых случаев коронавируса зарегистрировано в Германии. Статистика приводится за минувшие сутки.

Как сообщает институт Роберта Коха, за последние 24 часа в стране диагноз "коронавирус" получили 2 237 человек. Смертельных исходов за это же время зафиксировано 281.

Всего в стране с начала эпидемии зарегистрировано 145 694 случая инфицирования. Жертвами опасного вируса стали 4 879 пациентов. Более 99 тысяч человек выписаны после эффективного лечения.

Наиболее сложная ситуация остается в Баварии, где коронавирус диагностирован 38 814 раз. В Северном Рейне-Вестфалии 30 185 случаев заболевания. В Баден-Вюртемберге COVID-19 больны 28 898 человек. В Берлине положительные тесты получили 5 312 немцев.

Власти Берлина ужесточают ограничительные меры. С 27 апреля пассажирам общественного транспорта необходимо носить маску. Ранее эта мера носила рекомендательный характер.

Между тем власти готовятся ослабить карантинные меры в начале мая. Планируется, что можно будет устраивать демонстрации, но не более чем из 20 человек. Также можно будет ходить в храмы и на кладбища.