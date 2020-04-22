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Источник Правда.Ру

Сообщения о болезни Ким Чен Ына опровергают власти Кореи Южной

Мир

Сообщения о том, что северокорейский лидер Ким Чен Ын серьезно болен после операции на сердце, не соответствуют действительности, заявили официальные лица в Южной Корее.

"Заголовки о том, что Ким Чен Ын "тяжело болен" или "выздоравливает после операции", всегда будет невозможно проверить. Но и оснований опасаться за его жизнь — нет", — заявили сегодня в Сеуле.

О том, какие слухи ходят в мире из-за "таинственного исчезновения северокорейского лидера, "Правда.Ру" уже рассказывала (читайте материал на сайте).

Информации — ноль, только домыслы и догадки

Получить за сутки какую-либо новую информацию ни одному мировому СМИ не удалось. И без того "засекреченное" государство сегодня заняло еще более закрытую позицию: оно закрыло границы в конце января из-за пандемии COVID-19.

Более того, даже население самой Северной Кореи обычно не информируется о состоянии здоровья своего лидера.

Самая популярная — хотя и никем не подтвержденная сегодня версия — Ким Чен Ын находится в критическом состоянии после операции на сердце.

Однако южнокорейское правительство и источники в китайской разведке, в разговоре с агентством Reuters, заявили, что это не соответствует действительности.

Важно: никто никогда не отрицал, что Ким Чен Ын перенес операцию на сердце.

Заявления из Южной Кореи и Китая просто отрицают, что северокорейский лидер серьезно болен.

Уже не в первый раз он "пропал без вести"

В 2014 году Ким Чен Ын исчез на 40 дней с начала сентября, это вызвало поток спекуляций, в том числе и о том, что он был свергнут в результате переворота другими политическими фигурами.

Затем он снова появился, с тростью.

Государственные СМИ в то время признавали, что он страдает от "неудобного физического состояния", но не касались слухов о том, что он страдает от подагры.

Каков план преемственности для Кима?

Если бы что-то случилось с северокорейским лидером, линия преемственности не совсем ясна:

  • Ким Чен Ын готовился возглавить страну на протяжении многих лет. Династия Ким казалась вечной.
  • Сегодня самый очевидный преемник Кима — его сестра Ким Йо Йонг. Именно она происходит из священной "линии крови Пэкту", которая определяет династию Ким.

В прошлом месяце Ким Йо Йонг сделала свое первое публичное заявление, а до этого была постоянным спутником своего брата на ключевых саммитах.

Темы слухи болезнь ким чен ын правительство южной кореи
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