Кабмин Украины планирует продлить карантин в стране минимум до 11 мая, но при этом некоторые меры будут смягчены, сообщает премьер Денис Шмыгаль.

"Пока что мы рассматриваем 11 мая как такой желанный рубеж, после которого мы ожидаем получать положительные данные, и жить в более мягком режиме. Но не факт, что так и будет… Поэтому мы сейчас просчитываем модели, где же находится этот баланс между жестким карантином и работой экономических секторов", — рассказал Шмыгаль.