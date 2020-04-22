Рэпер-лирик Джинн арестован полицией в Испании за членство в ИГИЛ*

Рэпер из Лондона, который отправился в Сирию, чтобы присоединиться к группировке ИГИЛ* (* запрещена на территории РФ), был арестован в Испании.

Абдель-Маджед Абдель Бари, 28 лет, известный под именем Джинн, ездил на Ближний Восток в 2013 году. Там и вступил в ряды террористической организации.

Национальная полиция Испании опубликовала видео операции по аресту, назвав Абдель Бари "одним из самых разыскиваемых в Европе иностранных боевиков-террористов ДАИШ*".

Отмечается, что боевики редко выходили на улицу, а когда выходили, то надевали маски.

Así detuvimos en #Almería a uno de los Foreign Terrorist Fighters de DAESH más buscados de #Europa. De nacionalidad egipcia, habría entrado ilegalmente en España y se ocultaba en un piso de alquiler. También se arrestó a otras dos personas que lo acompañaban pic.twitter.com/14f2v2brEg April 21, 2020

Рэпер был задержан вместе с двумя другими мужчинами в арендованной квартире в Альмерии, — сообщили в испанской полиции.

Как стало известно ВВС, в 2014 году отец Абдель Бари признал себя виновным в США в сговоре с Аль-Каидой и участии во взрыве посольства США в Кении и Танзании в 1998 году.

В заявлении испанской Национальной полиции говорится, что задержанный Абдель-Маджед Абдель Бари, он же рэпер Джинн, провел несколько лет в зоне сирийско-иракского конфликта.

Личности других арестованных мужчин пока не удалось установить, — сообщили в полиции.

* запрещена на территории РФ