На круизном лайнере в порту Японии выявлены 33 зараженных коронавирусом

На круизном лайнере Costa Atlantica, пришвартованном в конце февраля на верфи японского порта Нагасаки для проведения ремонта, подтверждено заражение коронавирусом 33 из 56 членов экипажа.

Эту информацию власти Западной префектуры Японии Нагасаки не отрицают.

Губернатор Нагасаки Ходо Накамура заявил на пресс-конференции, что центральному правительству, префектуре и городу Нагасаки необходимо скоординировать усилия для скорейшего урегулирования ситуации.

"На борту судна много инфицированных. У нас нет достаточных для их изоляции и лечения медицинских мощностей. Нам также понадобится система для транспортировки пациентов. Префектуре сложно проводить дезактивационные работы, поэтому я хочу заручиться поддержкой страны", — сказал Накамура.

По его словам, сейчас японские санитарные власти проверяют остальных членов экипажа.

Те, у кого положительный тест с незначительными симптомами или кто бессимптомен, останутся на борту для мониторинга, а те, кто находится в тяжелом состоянии, будут доставлены в медицинские учреждения. Тех, у кого тест будет отрицательным, отправят домой.