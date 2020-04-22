Мнение: зимой Америку ждет более суровая вспышка COVID-2019, чем сейчас

Ведущий американский чиновник общественного здравоохранения Роберт Редфилд предупредил, что новая волна коронавируса, которая нахлынет на США следующей зимой, может быть "еще более трудной" для Америки, чем нынешняя вспышка.

Одна из причин, по словам директора Федерального агентства по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в том, что волна коронавируса следующей зимой будет совпадать с обычным сезоном гриппа.

"Есть вероятность, что нападение вируса на нашу страну следующей зимой на самом деле будет еще более сложным, чем то, через которое мы только что прошли. У нас будет эпидемия гриппа и эпидемия коронавируса одновременно", — сказал Редфилд в интервью The Washington Post.

Он особо подчеркнул, что наличие двух одновременных респираторных вспышек "поставит невообразимую нагрузку на систему здравоохранения".

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