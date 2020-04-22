Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Мнение: зимой Америку ждет более суровая вспышка COVID-2019, чем сейчас

Мир

Ведущий американский чиновник общественного здравоохранения Роберт Редфилд предупредил, что новая волна коронавируса, которая нахлынет на США следующей зимой, может быть "еще более трудной" для Америки, чем нынешняя вспышка.

Одна из причин, по словам директора Федерального агентства по контролю и профилактике заболеваний (CDC), в том, что волна коронавируса следующей зимой будет совпадать с обычным сезоном гриппа.

"Есть вероятность, что нападение вируса на нашу страну следующей зимой на самом деле будет еще более сложным, чем то, через которое мы только что прошли. У нас будет эпидемия гриппа и эпидемия коронавируса одновременно", — сказал Редфилд в интервью The Washington Post.

Он особо подчеркнул, что наличие двух одновременных респираторных вспышек "поставит невообразимую нагрузку на систему здравоохранения".

Статистика пандемии в США

По последним данным, в США:

  • зарегистрировано 819805 случаев заражения коронавирусом;
  • вылечено  82973 человека;
  • летальных исходов 45340.
Темы сша новая волна коронавирус роберт редфилд
Новости Все >
На круизном лайнере в порту Японии выявлены 33 зараженных коронавирусом
Цена на нефть Brent впервые упала ниже 16 долларов
Не вняли предупреждениям: на Байкале автомобиль провалился под лед
Из-за коронавируса возможно подорожание соли
Мнение: зимой Америку ждет более суровая вспышка COVID-2019, чем сейчас
Свыше 700 га тайги горит в Забайкалье
Бавария отменяет "Октоберфест" из-за риска распространения коронавируса
Канадский спортивный бренд обвинен в расизме на почве COVID-19
В медцентры МО РФ для борьбы с COVID-19 завозят оборудование
Три взрыва и пожар - в Китае горел химзавод
Последние материалы
Мнение: зимой Америку ждет более суровая вспышка COVID-2019, чем сейчас
Свыше 700 га тайги горит в Забайкалье
Бавария отменяет "Октоберфест" из-за риска распространения коронавируса
Канадский спортивный бренд обвинен в расизме на почве COVID-19
Практические советы родителям, чьи дети стали наркоманами
В медцентры МО РФ для борьбы с COVID-19 завозят оборудование
Три взрыва и пожар - в Китае горел химзавод
Проблемы психики со﻿бак — родом из щенячества
В Оксфорде начинают тестировать вакцину от COVID-2019 на людях
Эпидемиолог: Школы надо открывать – дети не склонны заражать COVID-2019
Популярное
Россия
МЧС призывает приготовить документы и вещи на случай госпитализации

МЧС советует приготовить документы и необходимые при госпитализации вещи

МЧС призывает приготовить документы и вещи на случай госпитализации
Фурункулез – не мочить и руками не трогать!
Дерматология
Фурункулез – не мочить и руками не трогать!
Новости медицины
Вирусолог объяснил снижение количества заболевших в России за сутки
Здоровье
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Любовь Степушова Экономика или жизни? Опыт Швеции Любовь Степушова Василий Амирджанов Победные реляции с коронафронта портят сигналы граждан Василий Амирджанов Игорь Буккер Судьи пересмотрели дело Иисуса Христа Игорь Буккер
Комментарии
Не вняли предупреждениям: на Байкале автомобиль провалился под лед
Мигранты - не граждане России, и менять "под них" законы - утопия
Стоит ли верить гневу Нурсултана?
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Эпидемиолог: Школы надо открывать – дети не склонны заражать COVID-2019
Предложение из Совфеда: конфискованный алкоголь не надо утилизировать
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
Тель-Авив: коронавирус вызывает всплеск антисемитских настроений
Экономика или жизни? Опыт Швеции
Астрономы: океаны на крупных экзопланетах могут быть бездонными
Джулия Робертс готовится развестись с мужем после карантина
Миру угрожает голод библейских масштабов, предупредил функционер ООН
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
В Госдуме объяснили отсутствие депутатов на заседании
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Врач рассказал, для кого COVID-19 наиболее опасен
ВОЗ: коронавирус имеет животное происхождение
Судьи пересмотрели дело Иисуса Христа
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ