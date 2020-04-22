Бавария отменяет "Октоберфест" из-за риска распространения коронавируса

Правительство Баварии отменило "Октоберфест", крупнейший в мире фестиваль пива, из-за опасений, что он может стать рассадником коронавируса.

210-летний фестиваль, на который ежегодно съезжаются около 6 млн человек, является главным событием в немецком календаре.

Маркус Седер, премьер Баварии, одного из наиболее пострадавших от пандемии регионов страны, сказал, что "Октоберфест" представлял слишком большой риск для здоровья населения:

"Жить с коронавирусом, значит, жить осторожно, — сказал Седер. — Пока нет вакцинации, мы должны быть очень разумными. Надо понять, что риск просто слишком высок … компромиссы не помогут."

Фестиваль проходит в Мюнхене, столице Баварии

Ее мэр, Дитер Рейтер, назвал решение об отмене мероприятия "горькой пилюлей".

По его словам, для предприятий, которые принимают участие в фестивале, это был тяжелый финансовый удар.

"Но никто не может принять иного решения, кроме этого, — сказал он. — Риск того, что посетители фестиваля, которые сидят тесно друг к другу в больших пивных палатках, перезаражаются, слишком высок".

Мэр добавил, что решение об отмене фестиваля далось непросто еще и потому, что это — серьезный экономический удар: