Правительство Баварии отменило "Октоберфест", крупнейший в мире фестиваль пива, из-за опасений, что он может стать рассадником коронавируса.
210-летний фестиваль, на который ежегодно съезжаются около 6 млн человек, является главным событием в немецком календаре.
Маркус Седер, премьер Баварии, одного из наиболее пострадавших от пандемии регионов страны, сказал, что "Октоберфест" представлял слишком большой риск для здоровья населения:
"Жить с коронавирусом, значит, жить осторожно, — сказал Седер. — Пока нет вакцинации, мы должны быть очень разумными. Надо понять, что риск просто слишком высок … компромиссы не помогут."
Ее мэр, Дитер Рейтер, назвал решение об отмене мероприятия "горькой пилюлей".
По его словам, для предприятий, которые принимают участие в фестивале, это был тяжелый финансовый удар.
"Но никто не может принять иного решения, кроме этого, — сказал он. — Риск того, что посетители фестиваля, которые сидят тесно друг к другу в больших пивных палатках, перезаражаются, слишком высок".
Мэр добавил, что решение об отмене фестиваля далось непросто еще и потому, что это — серьезный экономический удар:
Выручка от проведения Октоберфеста в прошлом году составила около €1 млрд (£870 млн).
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