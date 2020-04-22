Канадский спортивный бренд обвинен в расизме на почве COVID-19

Канадский спортивный бренд Lululemon оказался в центре скандала после того, как в продажу поступили футболки с узорами из летучих мышей и палочек для еды.

Предмет одежды сразу же был назван "дискриминационной рубашкой", а на Lululemon посыпались обвинения в расизме и разжигании вражды — люди увидели в рисунках намек на обвинение Китая в пандемии коронавируса.

"Мы ни при чем!"

Производители спортивной одежды, спровоцировавшей общественный гнев, от обвинений постарались "откреститься", заявив, что не имеют к "рубашкам" никакого отношения и что, якобы, они разработаны арт-директором бренда и художником:

"Вовлеченные лица не являются более сотрудниками Lululemon… позорная одежда не разработана и не производится Lululemon", — написано в аккаунтах Lululemon в соцсетях.

С чего все началось

Заявление было сделано после того, как арт-директор бренда Тревор Флеминг, проживающий в Канаде, и художник Джесс Слудер из Калифорнии, предположительно совместно разработали футболку с узорами летучей мыши и парой палочек для еды на передней части, а также летучую мышь и контейнер с культовым китайско-американским жареным рисом на спине. Слова "Нет, спасибо" можно увидеть на контейнере.

Слудер раскрутил футболку в своем Instagram, написав:

"откуда взялся COVID-19? Ничего не известно наверняка, но мы знаем, что летучая мышь была вовлечена.Спасибо за Вашу поддержку и чувство юмора!"

Реакция на рекламу новинки

Многие азиатские пользователи Сети пишут, что они чувствуют себя оскорбленными:

"Ваши смех и "искусство" ставят под угрозу жизни и безопасность людей", — говорится в ответе на пост Слудера.

Некоторые китайские пользователи Сети говорят, что использование палочек для еды в дизайне ранило их чувства, так как употребление китайской еды с палочками является неотъемлемой частью китайской культуры питания.

Среди первых, кто обвинил Слудера в расизме, был американский телеведущий и предприниматель, китаец по происхождению, Дороти Ван:

"Я был шокирован и возмущен тем, что люди потратили время и энергию, чтобы создать такую ненавистную и расово заряженную рубашку, и с гордостью продавали ее в надежде извлечь выгоду из нынешней ксенофобии против китайцев или азиатов из-за коронавируса", — написал он.

Удар по репутации или потеря части рынка

Lululemon вошел на рынок материковой части Китая в декабре 2016 года, и теперь у него там почти 30 магазинов. И сеть предполагается расширять. Если удастся теперь.