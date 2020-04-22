Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Канадский спортивный бренд обвинен в расизме на почве COVID-19

Мир

Канадский спортивный бренд Lululemon оказался в центре скандала после того, как в продажу поступили футболки с узорами из летучих мышей и палочек для еды.

Предмет одежды сразу же был назван "дискриминационной рубашкой", а на Lululemon посыпались обвинения в расизме и разжигании вражды — люди увидели в рисунках намек на обвинение Китая в пандемии коронавируса.

"Мы ни при чем!"

Производители спортивной одежды, спровоцировавшей общественный гнев, от обвинений постарались "откреститься", заявив, что не имеют к "рубашкам" никакого отношения и что, якобы, они разработаны арт-директором бренда и художником:

"Вовлеченные лица не являются более сотрудниками Lululemon… позорная одежда не разработана и не производится Lululemon", — написано в аккаунтах Lululemon в соцсетях.

С чего все началось

Заявление было сделано после того, как арт-директор бренда Тревор Флеминг, проживающий в Канаде, и художник Джесс Слудер из Калифорнии, предположительно совместно разработали футболку с узорами летучей мыши и парой палочек для еды на передней части, а также летучую мышь и контейнер с культовым китайско-американским жареным рисом на спине. Слова "Нет, спасибо" можно увидеть на контейнере.

Слудер раскрутил футболку в своем Instagram, написав:

"откуда взялся COVID-19? Ничего не известно наверняка, но мы знаем, что летучая мышь была вовлечена.Спасибо за Вашу поддержку и чувство юмора!"

Реакция на рекламу новинки

Многие азиатские пользователи Сети пишут, что они чувствуют себя оскорбленными:

"Ваши смех и "искусство" ставят под угрозу жизни и безопасность людей", — говорится в ответе на пост Слудера.

Некоторые китайские пользователи Сети говорят, что использование палочек для еды в дизайне ранило их чувства, так как употребление китайской еды с палочками является неотъемлемой частью китайской культуры питания.

Среди первых, кто обвинил Слудера в расизме, был американский телеведущий и предприниматель, китаец по происхождению, Дороти Ван:

"Я был шокирован и возмущен тем, что люди потратили время и энергию, чтобы создать такую ненавистную и расово заряженную рубашку, и с гордостью продавали ее в надежде извлечь выгоду из нынешней ксенофобии против китайцев или азиатов из-за коронавируса", — написал он.

Удар по репутации или потеря части рынка

Lululemon вошел на рынок материковой части Китая в декабре 2016 года, и теперь у него там почти 30 магазинов. И сеть предполагается расширять. Если удастся теперь.

Темы lululemon канада коронавирус обвинения в расизме производитель спортивной одежды
Новости Все >
Бавария отменяет Октоберфест из-за риска распространения коронавируса
Канадский спортивный бренд обвинен в расизме на почве COVID-19
В медцентры МО РФ для борьбы с COVID-19 завозят оборудование
Три взрыва и пожар - в Китае горел химзавод
В Оксфорде начинают тестировать вакцину от COVID-2019 на людях
Эпидемиолог: Школы надо открывать – дети не склонны заражать COVID-2019
Миру угрожает голод библейских масштабов, предупредил функционер ООН
Предложение из Совфеда: конфискованный алкоголь не надо утилизировать
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
Почему нельзя взять и раздать населению деньги, рассказал Герман Греф
Последние материалы
В медцентры МО РФ для борьбы с COVID-19 завозят оборудование
Три взрыва и пожар - в Китае горел химзавод
Проблемы психики со﻿бак — родом из щенячества
В Оксфорде начинают тестировать вакцину от COVID-2019 на людях
Эпидемиолог: Школы надо открывать – дети не склонны заражать COVID-2019
Александр Собянин: этой осенью мы будем жить в Советском Союзе
Миру угрожает голод библейских масштабов, предупредил функционер ООН
Предложение из Совфеда: конфискованный алкоголь не надо утилизировать
Пенсионной реформой власть нанесла себе сокрушительный удар
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
Популярное
Россия
МЧС призывает приготовить документы и вещи на случай госпитализации

МЧС советует приготовить документы и необходимые при госпитализации вещи

МЧС призывает приготовить документы и вещи на случай госпитализации
Фурункулез – не мочить и руками не трогать!
Дерматология
Фурункулез – не мочить и руками не трогать!
Новости медицины
Вирусолог объяснил снижение количества заболевших в России за сутки
Здоровье
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Любовь Степушова Экономика или жизни? Опыт Швеции Любовь Степушова Василий Амирджанов Победные реляции с коронафронта портят сигналы граждан Василий Амирджанов Игорь Буккер Судьи пересмотрели дело Иисуса Христа Игорь Буккер
Комментарии
Эпидемиолог: Школы надо открывать – дети не склонны заражать COVID-2019
Предложение из Совфеда: конфискованный алкоголь не надо утилизировать
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
Тель-Авив: коронавирус вызывает всплеск антисемитских настроений
Экономика или жизни? Опыт Швеции
Астрономы: океаны на крупных экзопланетах могут быть бездонными
Джулия Робертс готовится развестись с мужем после карантина
Миру угрожает голод библейских масштабов, предупредил функционер ООН
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
В Госдуме объяснили отсутствие депутатов на заседании
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Врач рассказал, для кого COVID-19 наиболее опасен
ВОЗ: коронавирус имеет животное происхождение
Судьи пересмотрели дело Иисуса Христа
Как Запад назначает высших чиновников России
Андрей Миронов: приоритет международного права отменять нельзя
В Госдуме объяснили отсутствие депутатов на заседании
Американцы никогда не будут менять Конституцию, даже ради коронавируса
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ