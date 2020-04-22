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Источник Правда.Ру

В Оксфорде начинают тестировать вакцину от COVID-2019 на людях

Мир

Вакцина Covid-19, разрабатываемая в Оксфордском университете, будет опробована на людях в четверг, 23 апреля.

Об этом объявил во время ежедневного брифинга министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

По его словам, правительство "бросило все на разработку успешной вакцины" и результаты обнадеживают: ученые из Оксфорда готовы начинать тестирование на добровольцах.

"В обычное время достижение этой стадии разработки препарата заняло бы годы, и я очень горжусь проделанной работой.В то же время мы будем инвестировать в производственные мощности, чтобы, если любая из двух вакцин, которые сейчасесть, будет работать безопасно, мы могли бы сделать ее доступной для британского народа как можно скорее.В долгосрочной перспективе лучший способ победить коронавирус — это вакцинация. В конце концов, это новая болезнь и нам все дальше жить с тем, что она есть", — сказал министр.

И добавил:

"За ночь еще 828 человек умерли в больнице после положительного теста на Covid-19, в результате чего число погибших составило 17 337 человек" .

Темы оксфорд вакцина мэтт хэнкок коронавирус великобритания испытания на людях
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