Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Источник Правда.Ру

Миру угрожает голод библейских масштабов, предупредил функционер ООН

Мир

Пандемия коронавируса может привести человечество к ситуации массового голода, поскольку продовольственная безопасность пока ничем не обеспечена.

С таким предупреждающим заявлением выступил Дэвид Бизли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН. 

Текст его обращение опубликован на сайте организации.

"Глобальное распространение коронавируса вызвало худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой войныЕсли мы не хотим уже через несколько месяцев встретиться лицом к лицу еще и с голодом библейского масштаба, надо начинать действовать", - говорит Бизли.

Что предлагает функционер

  • Все участники боевых действий должны предоставить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи;
  • Создать сеть логистических центров (на это потребуется, по его подсчетам, порядка  $350 млн) , обеспечивающих движение поставок гуманитарной помощи по всему миру.
  • Разработать "системы раннего предупреждения", чтобы - Бизли это особо подчеркивает - не допустить дефицит финансирования, перебоев в торговле, потери доступа международных гуманитарных и иных организаций к голодающему населению.

"Время не на нашей стороне, поэтому давайте действовать мудро и быстро", - сказал Бизли.

В завершении своего выступления он сделал совсем уж мрачный прогноз:

"На фоне того, что 135 млн человек в 55 странах испытали острую нехватку продовольствия в 2019 году, нам грозит худший в мире продовольственный кризис этом году. Число людей, остро нуждающихся в продовольствии, как ожидается, превысит 17 млн".

Напомним, что, как писала "Правда.Ру", о надвигающемся кризисе продовольствия ранее предупреждали ВОЗ и ООН. Об этом подробнее - здесь

Темы оон голод дэвид бизли продовольственная программа
Новости Все >
В Оксфорде начинают тестировать вакцину от COVID-2019 на людях
Эпидемиолог: Школы надо открывать – дети не склонны заражать COVID-2019
Миру угрожает голод библейских масштабов, предупредил функционер ООН
Предложение из Совфеда: конфискованный алкоголь не надо утилизировать
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
Почему нельзя взять и раздать населению деньги, рассказал Герман Греф
Депутат ГД: режим ЧС не предполагает халявы для граждан. Даже наоборот
Врач рассказал, для кого COVID-19 наиболее опасен
Астрономы: океаны на крупных экзопланетах могут быть бездонными
Тяга к жирной пище вызвана активностью нейронов мозга
Последние материалы
Миру угрожает голод библейских масштабов, предупредил функционер ООН
Предложение из Совфеда: конфискованный алкоголь не надо утилизировать
Пенсионной реформой власть нанесла себе сокрушительный удар
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
Почему нельзя взять и раздать населению деньги, рассказал Герман Греф
Во время карантина помощь приходит через Интернет
Депутат ГД: режим ЧС не предполагает халявы для граждан. Даже наоборот
Карантин в театре — время поговорить о сцене
Пандемия закончится катастрофой, но не смертельной
Японские «F-4 Phantom II Fighter» завершают карьеру
Популярное
Россия
МЧС призывает приготовить документы и вещи на случай госпитализации

МЧС советует приготовить документы и необходимые при госпитализации вещи

МЧС призывает приготовить документы и вещи на случай госпитализации
Фурункулез – не мочить и руками не трогать!
Дерматология
Фурункулез – не мочить и руками не трогать!
Новости медицины
Вирусолог объяснил снижение количества заболевших в России за сутки
Политика. Новости и аналитика
"Я в ярости"-2: Каспаров опять разоблачил "Putin's propaganda" в США
Любовь Степушова Экономика или жизни? Опыт Швеции Любовь Степушова Василий Амирджанов Победные реляции с коронафронта портят сигналы граждан Василий Амирджанов Игорь Буккер Судьи пересмотрели дело Иисуса Христа Игорь Буккер
Комментарии
В Калмыкии нашли нелегальную “криптовалютную ферму”
Тель-Авив: коронавирус вызывает всплеск антисемитских настроений
Экономика или жизни? Опыт Швеции
Астрономы: океаны на крупных экзопланетах могут быть бездонными
Джулия Робертс готовится развестись с мужем после карантина
Миру угрожает голод библейских масштабов, предупредил функционер ООН
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
Как, за что и "по какому праву" наказывают нарушителей самоизоляции
В Госдуме объяснили отсутствие депутатов на заседании
В России перестанут производить парацетамол и ибупрофен
Врач рассказал, для кого COVID-19 наиболее опасен
ВОЗ: коронавирус имеет животное происхождение
Судьи пересмотрели дело Иисуса Христа
Как Запад назначает высших чиновников России
Андрей Миронов: приоритет международного права отменять нельзя
В Госдуме объяснили отсутствие депутатов на заседании
Американцы никогда не будут менять Конституцию, даже ради коронавируса
Голикова доложила Путину о ситуации с коронавирусом
Руководство кадастровой палаты Ленобласти будут судить за махинации
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ