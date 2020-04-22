Миру угрожает голод библейских масштабов, предупредил функционер ООН

Пандемия коронавируса может привести человечество к ситуации массового голода, поскольку продовольственная безопасность пока ничем не обеспечена.

С таким предупреждающим заявлением выступил Дэвид Бизли, исполнительный директор Всемирной продовольственной программы ООН.

Текст его обращение опубликован на сайте организации.

"Глобальное распространение коронавируса вызвало худший гуманитарный кризис со времен Второй мировой войныЕсли мы не хотим уже через несколько месяцев встретиться лицом к лицу еще и с голодом библейского масштаба, надо начинать действовать", - говорит Бизли.

Что предлагает функционер

Все участники боевых действий должны предоставить беспрепятственный доступ гуманитарной помощи;

Создать сеть логистических центров (на это потребуется, по его подсчетам, порядка $350 млн) , обеспечивающих движение поставок гуманитарной помощи по всему миру.

Разработать "системы раннего предупреждения", чтобы - Бизли это особо подчеркивает - не допустить дефицит финансирования, перебоев в торговле, потери доступа международных гуманитарных и иных организаций к голодающему населению.

"Время не на нашей стороне, поэтому давайте действовать мудро и быстро", - сказал Бизли.

В завершении своего выступления он сделал совсем уж мрачный прогноз:

"На фоне того, что 135 млн человек в 55 странах испытали острую нехватку продовольствия в 2019 году, нам грозит худший в мире продовольственный кризис этом году. Число людей, остро нуждающихся в продовольствии, как ожидается, превысит 17 млн".

Напомним, что, как писала "Правда.Ру", о надвигающемся кризисе продовольствия ранее предупреждали ВОЗ и ООН. Об этом подробнее - здесь.