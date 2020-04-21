Эксперт: большинство жителей Грузии за дружбу с Россией

Большинство жителей Грузии выступают за нормализацию отношений с Россией. Без россиян страдает экономика и туризм страны.

Жителям России нравится Грузия: сотни тысяч человек регулярно приезжали в страну, чтобы насладиться красивой природой, аутентичной культурой, православными святынями. Такое мнение высказал первый заместитель председателя Комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. При этом, отметил эксперт, существует и другая категория людей, которая за разжигание ненависти к России получает хорошее вознаграждение.

"Периодически на площади, почти каждую неделю, выходят группы молодых людей от 50 до 100 человек, которые провоцируют власть, скандируют антироссийские лозунги. К их выходкам уже все привыкли. Никто на это не обращает внимания. Но самое главное, что они есть, они за это получают свои финансовые ресурсы и поддержку", — рассказал Водолацкий.

Он пояснил, что именно эти центры влияния, которые финансируются из западных стран, не дают выйти на мирный диалог, не позволяют правительству и президенту начать линию по улучшению отношений с Россией.

"Как только начинаются такие действия, сразу же происходит определенное блокирование парламента, правительства, свержение того или иного политика, руководителя страны. Это происходит в течение последних нескольких лет. Но я уверен в том, что терпение людей не бесконечно. Они возьмут в руки скальпель и вот эту раковую опухоль, которая есть, удалят. После этого начнется процесс нормализации международных отношений", — подчеркнул эксперт.

По его мнению, это случится довольно скоро, вероятно, в следующем году.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что в МИД России не исключают восстановления авиасообщения с Грузией. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По его словам, этот вопрос будет на повестке, когда закончится эпидемия коронавируса.