Власти Италии разрешили восстановить работу библиотекам и книжным магазинам. Однако их часы и дни работы будут строго ограничены. Магазинам и библиотекам будет разрешено работать два раза в неделю по несколько часов.
"За день нас посетили 40 человек. Клиенты сегодня предпочитают графические романы, очерки и детские книги. Все покупатели читают длинное уведомление на входе, которое объясняет, как посетить книжный магазин и при этом иметь возможность прикоснуться к книгам", — сообщил один из владельцев магазина.
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