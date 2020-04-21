В Италии открывают книжные магазины и библиотеки

Власти Италии разрешили восстановить работу библиотекам и книжным магазинам. Однако их часы и дни работы будут строго ограничены. Магазинам и библиотекам будет разрешено работать два раза в неделю по несколько часов.